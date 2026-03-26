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VIDEO. Estas son las selecciones europeas que siguen en carrera por el repechaje a la Copa del Mundo

Este jueves se resolvieron los cruces definitivos de las escuadras del “Viejo Continente” que quedan a un juego para obtener un boleto al Mundial.

Damián Riquelme

Getty Images

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Tras una intensa fase de grupos donde 12 selecciones ya aseguraron su boleto directo, otras 16 naciones europeas se juegaron hoy sus últimas opciones de sumarse a la Copa del Mundo en Norteamérica. El formato de “Final Four” no permite margen de error: son cuatro rutas distintas donde solo un ganador por cada cuadro logrará la clasificación final el próximo martes 31 de marzo.

El formato de esta eliminatoria del “Viejo Continente” se desarrolla mediante cruces a partido único. El esquema contempla ocho semifinales iniciales, los vencedores de estas llaves avanzarán a una final y con ello el boleto directo al Mundial.

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La atención del continente estuvo centrada principalmente en potencias que caminan por la cornisa, destacando especialmente el caso de Italia, Polonia, Dinamarca y Gales.

En el desarrollo de estos cruces en la mayoria de los casos, fue tendencia que la escuadra con mejor nivel en le ranking FIFA avanzara a la siguente fase, es el caso de los cuatro paises mencionados anteriormente.

Como quedaron los resultados finales

Llave A

Italia 2 - 0 Irlanda del Norte

Gales 1 (2) - 1 (4) Bosnia y Herzegovina

Llave B

Ucrania 1 - 3 Suecia

Polonia 2 - 1 Albania

Llave C

Turquía 1 - 0 Rumania

Eslovaquia 3 - 4 Kosovo

Llave D

Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte

República Checa 2 (4) - 2 (3) Irlanda

De esta manera las selecciones de Italia se enfrentará con Gales, Suecia contra Polonia, Turquia contra Kosovo y Dinamarca contra Irlanda, quienes jugarán el pase final al Mundial.

Por otro lado los combinados de Irlanda del Norte, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Albania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia del Norte y Republica Checa quedaron eliminados en el camino de la maxima justa de la orbe.

Revisa el compacto del encuentro de Italia

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