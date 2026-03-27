Bicampeón con La Roja se rinde ante Osorio tras triunfo de Chile: “Muy lúcido, te das cuenta de su actualidad en Dinamarca”

La selección chilena volvió a las canchas para disputar su primer amistoso del 2026, frente a Cabo Verde. Gracias a los goles de Ben Brereton, Maximiliano Gutierrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia, Chile se impuso por 4-2 ante el combinado africano.

Tras el partido, el exfutbolista y bicampeón con La Roja, Jean Beausejour, llenó de elogios al seleccionado nacional Darío Osorio, quien jugó todo el segundo tiempo ante Cabo Verde.

“Un Darío Osorio muy lúcido, te das cuenta de la actualidad que tiene en Dinamarca. Está haciendo lo que nos tiene acostumbrados en el Midtjylland, yendo de afuera hacia adentro, con remate o centro”, destacó Beausejour en la transmisión de ESPN.

Respecto al trámite del partido, “Bose” agregó: “Chile lo supo hacer después de un muy mal primer tiempo. Enmenda con buen segundo tiempo, con el recambio que le dio a Chile lucidez, que le dio la opción de hacer cuatro goles“.

Ahora, la selección chilena se verá las caras este lunes 30 de marzo contra Nueva Zelanda, amistoso que se disputará a contar de las 03:00 de la madrugada de nuestro país.