Felipe Loyola activa millonaria cláusula de compra obligatoria a ejecutar por el Pisa

El sábado pasado, Felipe Loyola sumó minutos en la dura derrota del Pisa por 4-0 ante la Juventus en la Serie A.

El lateral chileno ingresó en el segundo tiempo del encuentro disputado en Turín, alcanzando una cifra que activa de inmediato las cláusulas acordadas en su transferencia desde el fútbol argentino a principios de este año.

Con su participación ante la “Vecchia Signora”, el ex Huachipato cumplió su quinto partido oficial con la camiseta del cuadro toscano. Esta marca era el número establecido en el contrato de préstamo con Independiente de Avellaneda, transformando la cesión temporal en una transferencia definitiva debido a una cláusula de obligación de compra.

De esta manera, el Pisa deberá desembolsar una cifra cercana a los 5.5 millones de euros por el 70% del pase del jugador. La operación total, sumando el cargo inicial del préstamo y bonos, posiciona a Felipe Loyola como uno de los fichajes más caros en la historia de la institución italiana, solo por detrás del nigeriano Rafiu Durosinmi.

Desde su llegada a Italia a fines de enero, el seleccionado nacional ha ido ganando protagonismo rápidamente, registrando incluso un gol frente al AC Milán. Ahora, con su propiedad perteneciendo legalmente al club “Nerazzurri”, el formado en Colo Colo se enfoca en el desafío de ayudar al equipo a salir de la zona de descenso en el Calcio.

Como dato adicional, Independiente aún conserva un 30% de la carta del futbolista, por el cual el Pisa mantiene una opción de compra futura tasada en otros 4.2 millones de euros, lo que podría elevar aún más el costo total de la operación en los próximos meses.