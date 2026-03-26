Chile disputa su primer amistoso del 2026: cuándo juega, contra quién y dónde se podrá seguir por TV / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Aun cuando estamos en año de Mundial, y pese a que la selección chilena quedó muy lejos de asistir a la cita planetaria, el elenco nacional no se quedará quieto.

Es por ello que La Roja tendrá sus primeros amistosos del año, en busca de nuevos jugadores para el “Equipo de Todos”, aún con Nicolás Córdova a cargo del plantel.

Con un elenco que tiene mayoría de jugadores bajo 30 años, Chile será el sparring de un país clasificado a la próxima Copa del Mundo, Cabo Verde, a contar de la medianoche de este viernes 27 de marzo en nuestro país.

Todo en el marco del FIFA Series, ronda de partidos amistosos organizados por el ente rector del fútbol mundial para generar actividad en la previa a la cita planetaria.

Chile vs. Cabo Verde en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre La Roja y el elenco africano lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas y plataforma de de Chilevisión.

Recuerda que toda la acción de la selección chilena lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 27 de marzo

00:00 horas | Chile vs. Cabo Verde | Eden Park, Auckland