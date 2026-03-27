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FOTOS. PDI decomisa más de 37 mil libros falsificados en galería del centro de Santiago: material estaba avaluado en cerca de $1.400 millones

El operativo por infracción a propiedad intelectual dejó dos detenidos y evidenció redes dedicadas a comercialización ilegal de ejemplares protegidos.

Martín Neut

PDI decomisa más de 37 mil libros falsificados

PDI decomisa más de 37 mil libros falsificados / Foto: PDI

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Bridepi, permitió incautar más de 37 mil libros falsificados en tres locales de la Galería Comercial San Diego, en Santiago, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

La diligencia, instruida por la Fiscalía Local de Pudahuel tras una denuncia de editoriales, avaluó el material en cerca de $1.400 millones.

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Desde la Corporación del Libro y la Lectura, su presidente Sebastián Rodríguez-Peña advirtió que “la mafia del libro pirata persiste en el tiempo”, agregando que esta práctica “afecta directamente el trabajo de autores, ilustradores, diseñadores, libreros”.

Dos personas detenidas

Además, enfatizó que “es una situación que desborda al mundo del libro y la cultura”, calificándola como “un grave problema de seguridad” y señalando que “las penas son bajísimas”, por lo que llamó a endurecer sanciones.

Por su parte, el abogado Hernán Torres, del estudio Alessandri, explicó que el material fue incautado por “la reproducción y comercialización no autorizada de obras protegidas”, lo que “configura un ilícito que vulnera los derechos de autor”.

En ese sentido, sostuvo que “se evaluará el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes” para asegurar “la tutela efectiva de los derechos vulnerados” y “la reparación íntegra del daño causado”. En el operativo, además, se detuvo a dos personas por su presunta participación en el delito.

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