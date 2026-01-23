Robo a casa de cambio en Santiago Centro es frustrado a balazos: hay un asaltante herido

Durante este viernes, Carabineros de Chile concurrió hasta calle San Diego, en la comuna de Santiago, tras un robo frustrado a una casa de cambio de dinero en la Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, un vehículo de color blanco llegó hasta el lugar, se estacionó y desde su interior descendieron cuatro sujetos con el rostro cubierto y armados, quienes intentaron ingresar al local de cambio de dinero “More”.

En ese contexto, los individuos forzaron la puerta principal y el acceso a las oficinas donde se guarda el dinero. Sin embargo, no lograron sustraer especies, por lo que finalmente se dieron a la fuga.

Tras huir del lugar, uno de los asaltantes fue alcanzado por un grupo de personas en las inmediaciones del sector. De acuerdo con lo señalado por testigos, en ese momento s e escuchó un disparo, sin que hasta ahora se determine quién lo efectuó , resultando uno de los involucrados herido y cayendo al suelo.

El sujeto lesionado fue atendido por personal de emergencia, mientras Carabineros inició las diligencias para esclarecer el origen del disparo y dar con el paradero del resto de la banda, además de revisar las cámaras de seguridad del sector.