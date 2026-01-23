;

VIDEO. Robo a casa de cambio en Santiago Centro es frustrado a balazos: hay un asaltante herido

Cuatro sujetos armados intentaron ingresar al local ubicado en calle San Diego. Tras huir del lugar, uno de los involucrados resultó herido por un disparo, cuyo origen es investigado por Carabineros.

Durante este viernes, Carabineros de Chile concurrió hasta calle San Diego, en la comuna de Santiago, tras un robo frustrado a una casa de cambio de dinero en la Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, un vehículo de color blanco llegó hasta el lugar, se estacionó y desde su interior descendieron cuatro sujetos con el rostro cubierto y armados, quienes intentaron ingresar al local de cambio de dinero “More”.

En ese contexto, los individuos forzaron la puerta principal y el acceso a las oficinas donde se guarda el dinero. Sin embargo, no lograron sustraer especies, por lo que finalmente se dieron a la fuga.

Tras huir del lugar, uno de los asaltantes fue alcanzado por un grupo de personas en las inmediaciones del sector. De acuerdo con lo señalado por testigos, en ese momento se escuchó un disparo, sin que hasta ahora se determine quién lo efectuó, resultando uno de los involucrados herido y cayendo al suelo.

El sujeto lesionado fue atendido por personal de emergencia, mientras Carabineros inició las diligencias para esclarecer el origen del disparo y dar con el paradero del resto de la banda, además de revisar las cámaras de seguridad del sector.

