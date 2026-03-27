Contraloría revisará legalidad de oficio de ministra de Seguridad a la PDI por solicitud de antecedentes sensibles

Un nuevo flanco se abrió para el recientemente creado Ministerio de Seguridad Pública, luego de que la Contraloría General de la República iniciara la revisión de un oficio enviado por la ministra Trinidad Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa penal activa.

La acción fue impulsada por el diputado socialista Raúl Leiva, quien solicitó al organismo encabezado por la exfiscal que determine si el actuar de la secretaria de Estado se ajusta a derecho.

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Esto, en medio de cuestionamientos sobre los límites legales de la cartera frente a investigaciones en curso.

El requerimiento del parlamentario surge tras la difusión de un oficio reservado, fechado el 13 de marzo, en el que Steinert solicitó a la PDI una serie de antecedentes vinculados a funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá, relacionados con una indagatoria conocida como “Clan Chen”.

En el documento, la ministra pidió información detallada, incluyendo identidad de los funcionarios, eventuales traslados, nuevas destinaciones y posibles antecedentes disciplinarios o penales. La solicitud se realizó a menos de 48 horas de haber asumido el cargo.

Para el diputado Leiva, este tipo de requerimientos podría sobrepasar las atribuciones legales del ministerio. El parlamentario también cuestionó la naturaleza de la información solicitada, señalando que se trató de datos “en bruto” y no de reportes consolidados, lo que, a su juicio, contravendría el marco normativo vigente.

Ahora será la Contraloría la encargada de definir si existió un exceso en el ejercicio de funciones y si se vulneraron principios como el de juridicidad o normas relacionadas con el secreto de las investigaciones.

Reacciones republicanas

La bancada del Partido Republicano salió a respaldar a la ministra Steinert luego de que la Contraloría iniciara la revisión de la legalidad de un oficio enviado a la PDI.

El diputado Luis Sánchez evitó entrar en el fondo jurídico del requerimiento, pero enfatizó que “la Contraloría será quien se pronuncie” y defendió el rol de la secretaria de Estado, destacando su experiencia previa en persecución penal.

“Tengo plena confianza en que la ministra sabe perfectamente dónde están los flancos débiles y qué hay que corregir para que la persecución del crimen organizado funcione bien”, sostuvo.

En esa línea, el parlamentario recalcó que desde su sector existe un respaldo político claro a la gestión de Steinert, en medio de la polémica. “Cuenta con todo nuestro apoyo y nuestra convicción de trabajar en conjunto con ella para enfrentar la criminalidad que hoy día asola a nuestro país”, afirmó.

Desde la colectividad también insistieron en que el foco debe mantenerse en las urgencias en materia de seguridad, restando dramatismo al oficio en revisión y subrayando la necesidad de coordinación con el Ejecutivo.