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VIDEO. Bus RED protagoniza grave accidente de tránsito: impactó paradero en Vicuña Mackenna y deja cuatro heridos

Cuatro personas resultaron lesionadas, incluida la conductora. El tránsito fue desviado mientras se investigan las causas del choque.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Bus RED protagoniza grave accidente de tránsito

Bus RED protagoniza grave accidente de tránsito

02:25

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Un bus del servicio RED protagonizó un grave accidente la tarde de este viernes en avenida Vicuña Mackenna, en el límite entre Providencia y Santiago, al impactar un paradero cerca de la intersección con calle Argomedo.

El choque dejó a varias personas lesionadas, incluida la conductora del vehículo. Hasta ahora no se reportan víctimas fatales, pero sí se reportan cuatro personas lesionadas. El recorrido del bus era el 403, que inicia desde Peñalolen y termina en Santa Ana.

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Desde TransporteInforma informaron que el tránsito por las pistas de buses de Vicuña Mackenna, tanto al norte como al sur, permanece suspendido mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas del accidente.

Hacia el sur, el tránsito se desvía por calle Santa Isabel al oriente; y hacia el norte, por calle Irarrázaval en dirección oriente-poniente, mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas del accidente.

El teniente coronel Cristian Tabra, de la prefectura de Santiago Oriente, explicó que “en primera instancia el bus atropelló a un transeúnte y posteriormente colisionó con un paradero. Hasta el momento tenemos 4 personas heridas, entre ellas la conductora del bus”.

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