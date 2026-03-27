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Actualizan estado de víctimas tras ataque en colegio de Calama: menor de 15 años permanece en riesgo vital y es trasladado a Antofagasta

Otros dos lesionados evolucionan favorablemente y podrían recibir el alta, mientras el caso más complejo permanece bajo monitoreo intensivo junto a su familia.

Martín Neut

Pedro Marín

Actualizan estado de víctimas tras ataque en colegio de Calama

Actualizan estado de víctimas tras ataque en colegio de Calama

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Se conocieron nuevos antecedentes sobre el ataque registrado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde una inspectora murió y cuatro personas resultaron heridas tras la agresión de un estudiante.

Entre los lesionados, un alumno de segundo medio, de 15 años, permanece en riesgo vital luego de sufrir múltiples heridas, principalmente en la zona torácica.

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El menor fue estabilizado en Calama y está siendo trasladado al Hospital Regional de Antofagasta para recibir atención especializada.

El gobernador regional, Ricardo Díaz, entregó detalles del estado de los estudiantes: “La situación de los tres alumnos es que uno de ellos (…) hay uno que está muy grave, recibió heridas en la zona toráxica”, agregando que el joven fue derivado a la capital regional para continuar su tratamiento.

La autoridad también indicó que los otros dos alumnos heridos han evolucionado favorablemente y podrían recibir el alta durante la jornada. En tanto, el estudiante más grave fue trasladado junto a su familia, mientras continúa bajo observación médica.

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