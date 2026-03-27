Israel confirma ataque conjunto con EE.UU. hacia reactor nuclear en Irán y escala tensión en Medio Oriente

Israel confirmó que atacó el reactor nuclear de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, en el marco de una ofensiva conjunta con Estados Unidos contra instalaciones estratégicas del programa atómico iraní.

La acción ocurrió luego de reportes de medios locales que alertaban de bombardeos en la zona.

El ejército israelí detalló que también se golpeó “una planta de extracción de uranio situada en Yazd”, profundizando los ataques sobre infraestructura sensible en territorio iraní.

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la operación busca debilitar rápidamente a Teherán: “cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente”.

“Ultimátum hasta el lunes 6 de abril”

Además, afirmó que Irán no ha respondido formalmente a una propuesta para terminar la guerra, aunque ha enviado “mensajes” que muestran interés diplomático.

En tanto, el presidente Donald Trump sostuvo que las negociaciones indirectas “van bien” y anunció que postergó “hasta el lunes 6 de abril” su ultimátum de nuevos ataques, señalando que fue “a petición del gobierno iraní”.

La escalada ya impacta en el escenario internacional. Irán advirtió sobre la presencia estadounidense en la región y reforzó el control en el estrecho de Ormuz, mientras el precio del petróleo sube ante la incertidumbre por un conflicto sin desenlace claro.