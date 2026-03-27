Inédito en Estados Unidos: billetes de dólar llevarán la firma de Donald Trump

El Departamento del Tesoro confirmó que los billetes de curso legal en Estados Unidos llevarán la firma del presidente Donald Trump, una medida sin precedentes para un mandatario en ejercicio.

La iniciativa se enmarca en las celebraciones por el Semiquincentenario de la independencia del país y busca destacar los “logros económicos y fiscales durante su administración”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que “no hay forma más poderosa de reconocer” los avances del presidente que “con billetes de dólar que llevan su nombre”. Según el funcionario, la decisión refleja “el liderazgo de Trump hacia un crecimiento económico sin precedentes, la fortaleza del dólar y la estabilidad fiscal de la nación”.

Esta medida se suma a la reciente aprobación de una moneda conmemorativa de oro que también destaca al mandatario, diseñada con motivo del 250º aniversario de la independencia. La moneda muestra en su anverso a Trump de pie sobre un escritorio con los puños cerrados, mientras que en el reverso aparece un águila, emblema nacional de Estados Unidos.

La decisión marca un precedente histórico, ya que ningún presidente en funciones había visto su firma o imagen incorporada en billetes de curso legal.