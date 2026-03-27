Jair Bolsonaro deja el hospital y ahora cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado en Brasil, recibió este viernes el alta tras dos semanas ingresado por una neumonía aguda y comenzó a cumplir prisión domiciliaria, concedida el martes por orden de la Corte Suprema por 90 días prorrogables.

El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.

Bolsonaro “acaba de recibir el alta”, dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.

“Los dos últimos días fueron tranquilos y sin problemas”, aunque “no podemos decir que está curado; continuará el tratamiento en casa”, afirmó Caiado.

“En términos generales está más o menos equilibrado” su estado de salud, resumió.

Tendrá que volver al hospital en abril

El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos. Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.

En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos. Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.

En abril deberá volver al hospital para operarse una lesión en el hombro derecho, según adelantó Caiado. El ex presidente también aprovechará esa estancia en el hospital para hacerse una tomografía de tórax a fin de evaluar la cicatrización de la neumonía bilateral bacteriana que le ha mantenido internado desde el pasado 13 de marzo.