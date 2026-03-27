Víctimas de Jeffrey Epstein demandan a EE.UU. y Google por exponer sus identidades

Un grupo de sobrevivientes vinculadas al caso de Jeffrey Epstein presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos y Google, acusando que sus identidades fueron expuestas tras la divulgación masiva de archivos oficiales relacionados con la investigación del exfinanciero.

La acción judicial sostiene que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de documentos en los que no se resguardó adecuadamente la información sensible, dejando al descubierto los nombres de cerca de un centenar de víctimas que debían permanecer en el anonimato.

Aunque posteriormente las autoridades retiraron parte del material tras reconocer la vulneración de derechos, la demanda asegura que la información continuó circulando en internet. En particular, apunta a Google por mantener accesibles esos datos a través de resultados de búsqueda y contenidos generados por inteligencia artificial, pese a solicitudes explícitas para eliminarlos.

Las denunciantes advierten que la exposición ha tenido consecuencias directas en sus vidas, incluyendo acoso, amenazas y revictimización.

Según el documento presentado, varias de ellas han recibido llamadas, correos electrónicos e incluso acusaciones infundadas que las vinculan con el propio Epstein.