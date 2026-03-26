Israel asegura haber matado al jefe naval iraní responsable del cierre del estrecho de Ormuz

La guerra entre Israel e Irán sumó este jueves un nuevo capítulo de alta tensión en Medio Oriente, luego de que el gobierno israelí asegurara haber matado en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní y figura clave en el control del estrecho de Ormuz.

Según la versión entregada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el operativo se realizó en Bandar Abbas, una zona estratégica cercana al corredor marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La acción fue presentada por Israel como un mensaje directo a la estructura militar iraní. De acuerdo con reportes difundidos este jueves, Katz sostuvo que las fuerzas israelíes seguirán persiguiendo a los líderes de la Guardia Revolucionaria.

Hasta ahora, la información sobre la muerte de Tangsiri ha sido impulsada principalmente por autoridades israelíes y medios que recogen esa versión, en medio de un conflicto que sigue en pleno desarrollo.

Trump endurece su discurso mientras siguen las dudas sobre una tregua

En paralelo a la ofensiva militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la presión sobre Teherán. La Casa Blanca afirmó que Trump está dispuesto a golpear con más fuerza si Irán no acepta su derrota, mientras Washington insiste en que existen contactos para intentar frenar la guerra.

Sin embargo, desde el lado iraní y también desde varios actores regionales persisten las dudas sobre la existencia y la solidez real de esas conversaciones.

El escenario se vuelve todavía más sensible por el rol del estrecho de Ormuz en la economía global. El paso marítimo sigue siendo uno de los puntos más críticos del conflicto, ya que una interrupción prolongada en esa ruta presiona los precios internacionales de la energía y mantiene la atención de mercados, gobiernos y empresas de transporte.

Aun así, el panorama sigue lejos de estabilizarse. Mientras Trump asegura que Irán debe “ponerse serio pronto, antes de que sea demasiado tarde”, desde Teherán no hay señales claras de aceptar públicamente las condiciones impulsadas por Washington.

La combinación entre ataques selectivos, amenazas cruzadas y versiones contradictorias sobre una eventual negociación mantiene a Medio Oriente en uno de sus momentos más delicados de las últimas semanas.