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VIDEO. Luto en el cine: dan a conocer muerte de reconocido actor de la década de los 80

El actor falleció durante la noche de este martes en su casa en Texas acompañado por sus familiares.

Nicolás Lara Córdova

Luto en el cine: dan a conocer muerte de reconocido actor de la década de los 80

Durante la noche de este martes 12 de mayo, se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Donald Gibb, conocido por participar de diversas comedias durante la década de los 80.

Gibb era conocido por interpretar a “Ogro” en la saga de películas, La venganza de los Nerds.

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Según informó el sitio TMZ, Donald falleció debido a complicaciones de salud en su hogar en Texas, rodeado de su familia.

De acuerdo al citado medio, la partida del actor no fue repentina, ya que se encontraba luchando contra diversas enfermedades, las cuales no fueron especificadas.

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