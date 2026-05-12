Hotelazo de Colo Colo terminó con incidentes en La Serena: carro lanza agua de Carabineros tuvo que intervenir / Daniel Pino/UnoNoticias

Este martes, Colo Colo llegó a la Región de Coquimbo para concentrar de cara al duelo de este miércoles ante el cuadro local por la Copa de la Liga.

Como era de esperar, cientos de hinchas llegaron a recibir al plantel en el aeropuerto y luego acompañaron al equipo hasta el hotel de concentración para realizar el tradicional “hotelazo”.

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de instancias, todo terminó con la llegada de Carabineros y personal de seguridad municipal para dispersar a la multitud que se había reunido en las afueras del Hotel Diego de Almagro.

Imágenes captadas por medios locales muestran al carro lanza agua, acompañado de otros dos vehículos policiales, avanzando lentamente hacia la gran cantidad de aficionados y lanzando breves chorros de agua contra quienes no retrocedían.

Cabe recordar que Colo Colo y Coquimbo Unido se enfrentarán este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el duelo pendiente que ambos tienen por la Copa de la Liga.