Autoridades descartan caso de Hantavirus en La Serena tras activación de protocolos en CESFAM

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En medio de todo el revuelo por un brote de hantavirus que preocupa al mundo, recientemente también se vivieron horas de incertidumbre en La Serena.

Y es que el CESFAM Emilio Schaffhauser, reportó el ingreso de un paciente con síntomas respiratorios agudos, activando de inmediato los protocolos de aislamiento por sospecha.

La situación escaló rápidamente a través de las redes sociales, donde los vecinos del sector compartieron información sobre el operativo sanitario, generando alarma en la población local.

Ante esto, las autoridades de salud regionales salieron al paso para llevar tranquilidad a la comunidad.

La Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, Karen Ibarra Vergara, fue enfática en señalar que, tras la evaluación médica, el caso ha sido descartado como Hantavirus.

Según explicó, el paciente “consultó por una sintomatología respiratoria, señalando haber observado deposiciones de roedores en un espacio abierto ubicado dentro del radio urbano”.

Sin embargo, el factor clave para el descarte fue la ubicación geográfica del presunto contacto. “Dicha situación no constituye un criterio epidemiológico de riesgo compatible con hantavirus”, explicó, detallando que el avistamiento ocurrió en un espacio abierto dentro del radio urbano.

Cabe recordar que el virus se asocia principalmente a roedores silvestres (Oligoryzomys longicaudatus) en zonas rurales o espacios cerrados por largo tiempo.

Diagnóstico alternativo

Para mayor seguridad, los equipos médicos sugirieron la realización de un panel viral ampliado. Los primeros indicios apuntan a que el cuadro clínico del paciente corresponde a una enfermedad respiratoria viral de tipo influenza, descartando así la peligrosidad del síndrome cardiopulmonar por hanta.

Por su parte, desde la dirección de salud comunal, Emilio Trujillo recordó que todos los centros de atención primaria de La Serena cuentan con protocolos estrictos y personal capacitado para reaccionar ante estas alertas de forma preventiva.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a informarse por canales oficiales y evitar la propagación de rumores que puedan causar pánico innecesario, especialmente en una época donde los virus respiratorios estacionales comienzan a aumentar su circulación.