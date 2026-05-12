“Los derechos de los autores no se negocian”: SCD cuestiona indicación en proyecto de Ley de Reconstrucción

Las diversas medidas tomadas por el Gobierno de José Antonio Kast siguen dando mucho de qué hablar y esta vez se tensionó aún más la relación con el mundo de las culturas.

A través de un duro comunicado, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) denunció lo que califican como una “expropiación regulatoria” de los derechos de los creadores.

Esto, tras la presentación de una indicación sustitutiva al Artículo 8 del denominado Proyecto de Ley de Reconstrucción.

La organización acusa que esta modificación busca beneficiar a grandes empresas tecnológicas globales a costa del patrimonio de los artistas chilenos.

El centro del conflicto radica en el nuevo Artículo 71 T propuesto por el Ejecutivo. Según la SCD, esta norma permitiría actos de reproducción, adaptación y distribución de obras protegidas para el “entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de inteligencia artificial” sin necesidad de autorización ni remuneración alguna.

“La creación cultural no es un insumo gratuito para la innovación tecnológica, es el resultado del talento y la trayectoria de personas concretas”, remarcó la organización en el documento.

Los 3 puntos críticos de la denuncia

La SCD fundamenta su rechazo en tres ejes que consideran una amenaza directa al ecosistema cultural:

Inconstitucionalidad y Violación de Tratados: La norma contravendría el Convenio de Berna y los artículos 19 (numerales 24 y 25) de la Constitución chilena, que protegen la propiedad intelectual y exigen indemnizaciones efectivas ante cualquier limitación de derechos.

La norma contravendría el Convenio de Berna y los artículos 19 (numerales 24 y 25) de la Constitución chilena, que protegen la propiedad intelectual y exigen indemnizaciones efectivas ante cualquier limitación de derechos. Un ‘Fondo’ que no compensa: El Gobierno propuso un “Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual”, pero la SCD lo tacha de insuficiente. Acusan que el dinero no llegaría a los autores utilizados, sino que sería administrado por el Estado bajo criterios imprecisos.

El Gobierno propuso un “Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual”, pero la SCD lo tacha de insuficiente. Acusan que el dinero no llegaría a los autores utilizados, sino que sería administrado por el Estado bajo criterios imprecisos. Minería de datos sin límites: A diferencia de otros países donde la minería de datos tiene fines científicos o académicos, esta indicación habilitaría a empresas con fines de lucro a explotar el repertorio artístico sin restricciones ni transparencia.

Los derechos no se negocian

En su comunicado, la SCD hace un llamado urgente al Congreso Nacional para que rechace el Artículo 8 y excluya expresamente el repertorio artístico de estas excepciones.

Para los autores, subordinar el derecho de autor a los intereses de multinacionales tecnológicas bajo un horizonte de “incertidumbre” es un retroceso inaceptable en una tradición de protección que en Chile data de hace más de 150 años.

“Los derechos de los autores e intérpretes no se negocian a cambio de fondos transitorios de dudosa administración”, concluye el texto, reafirmando que la SCD seguirá defendiendo el derecho de sus socios a decidir cómo y cuándo se utilizan sus obras en la era digital.

Puedes revisar todos los detalles de lo expuesto por la la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales AQUÍ.