Este sería el motivo detrás del ataque en colegio de Calama que dejó una inspectora muerta y cuatro heridos

Un estudiante de cuarto medio protagonizó un violento ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que dejó una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas, en un hecho que conmociona al sistema escolar.

El incidente ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando el alumno ingresó al recinto con un cuchillo y líquidos acelerantes. Según los antecedentes, todo se originó tras una discusión con otro estudiante.

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, explicó que “producto de eso, habrían intervenido los dos inspectores”, momento en que el joven apuñaló a tres alumnos y a los dos funcionarios.

Producto de la gravedad de las lesiones, una de las inspectoras murió minutos después del ataque, mientras que los demás heridos fueron atendidos por equipos de emergencia.

El presunto origen del ataque

En paralelo, se investiga un posible conflicto previo del estudiante con una psicopedagoga del establecimiento, quien le habría llamado la atención días antes por problemas conductuales, lo que podría ser clave para esclarecer el móvil.

El agresor fue detenido tras el ataque y el Gobierno confirmó que presentará una querella.

Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar calificó el hecho como inédito: “Es tal vez el hecho más grave que haya ocurrido en la educación chilena”, señalando además que no existen registros recientes de una situación similar con una trabajadora fallecida en funciones.