Ministra de Seguridad anuncia querella contra alumno que asesinó a inspectora en colegio de Calama

El Gobierno anunció este viernes que presentará una querella tras el brutal ataque ocurrido al interior de un colegio de Calama, hecho que terminó con una inspectora fallecida y otras personas heridas.

La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien además confirmó que el agresor es mayor de edad.

La autoridad sostuvo que el Ejecutivo ya activó coordinación directa con los organismos encargados de la investigación penal. En ese contexto, afirmó: “Nosotros como Ministerio de Seguridad vamos a interponer una querella por el delito de homicidio consumado y homicidio frustrado, y los demás ilícitos que correspondan”.

El Gobierno pone el foco en una ley para detectar armas en estudiantes

Junto con anunciar la querella, Steinert abrió el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención en los establecimientos educacionales. En esa línea, apuntó a un proyecto que permitiría incorporar herramientas tecnológicas orientadas a detectar riesgos de manera anticipada.

Según explicó, “estamos frente a un proyecto que trae como alternativa que se instalen elementos tecnológicos importantes para detectar, por ejemplo, si un estudiante porta un arma blanca como ocurrió en este caso”.

La ministra agregó que el objetivo de esa futura norma es “evitar que los colegios sean vulnerables y se corra un riesgo tan grave como el que hemos visto hoy”.

Steinert también precisó que la iniciativa legal aún no entra en vigencia. Sobre ese punto, señaló que “esa ley está pendiente de su promulgación y publicación”, por lo que hizo un llamado a que, una vez concretado ese trámite, los establecimientos puedan implementar herramientas para proteger a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Finalmente, la ministra confirmó que “estamos en contacto directo además con el Ministerio Público”, mientras la investigación sigue a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que trabaja en la recopilación de antecedentes para establecer correctamente la imputación de los delitos.