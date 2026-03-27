SEC instruye aplazar cobro de reliquidaciones eléctricas y retrasa su aplicación hasta julio de 2026

18 de febrera del 2015/SANTIAGO Efectos disímiles -al alza o a la baja- se reflejarán en las cuentas de la luz de éste y los próximos meses para casi seis millones de hogares y empresas de todo el país, los ajustes se realizarán debido a que la administración de Sebastián Piñera no dictó los decretos correspondientes, por lo que no se realizaron ajustes a la baja por menores tarifas de subtransimisión y tampoco al alza por la incorporación de contratos más elevados. Esta medida afectará a clientes regulados, quienes podrán recibir devolución de dinero de su empresa eléctrica o sufrir importantes alzas en sus cuentas, dependiendo la ciudad y empresa que corresponda. FOTO ALVARO COFRE/AGENCIAUNO

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas postergar el cobro de las reliquidaciones tarifarias del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondientes al período 2020-2024.

Aunque estos ajustes debían reflejarse en las cuentas desde abril de 2026, ahora comenzarán a aplicarse recién en julio del mismo año.

La decisión surge tras solicitudes de parlamentarios y actores del sector, quienes advirtieron el impacto que estos cobros podrían tener en los hogares en medio del actual escenario económico.

Sólo se aplaza su implementación

Desde la SEC recalcaron que la medida no elimina la obligación legal de reliquidar, sino que sólo aplaza su implementación, manteniendo además el sistema de pagos en cuotas para evitar alzas bruscas en las boletas.

Al respecto, la superintendenta Marta Cabeza señaló que “esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación”.

Cabezas agrega que se busca resguardar “tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares”.