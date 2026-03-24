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Las incendiarias declaraciones de Alex Michelsen contra el público chileno tras derrotar a Tabilo en Miami

El estadounidense mandó a callar a los hinchas nacionales tras el partido. Luego, en una entrevista, Michelsen mantuvo su actitud desafiante hacia los fanáticos chilenos, dejando provocadoras frases.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Alejandro Tabilo quedó eliminado del Masters 1000 de Miami este lunes tras caer ante el estadounidense Alex Michelsen, en la tercera ronda del torneo.

Una vez terminado el partido, el tenista norteamericano se llevó la mano a la boca y mandó a callar al público chileno que estuvo apoyando al “Jano” durante el encuentro.

Acto seguido, Michelsen concedió una entrevista al medio Clay, en la cual mantuvo su actitud desafiante hacia los hinchas nacionales que presenciaron el duelo.

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“Me gusta cuando la gente quiere que pierda. Tuve que hacerlos callar, lamentablemente”, señaló el verdugo de Tabilo en Miami.

“El ambiente fue fantástico. Me encantó. Me encanta el patriotismo que demuestran los chilenos. Me parece increíble. Pero hubo un par de personas que se comportaron de forma irrespetuosa durante el partido”, explicó el norteamericano sobre el cruce que protagonizó con los fanáticos chilenos tras su victoria.

Por último, Alex Michelsen aseguró que saca su mejor versión cuando juega con el público en su contra. “Me encanta cuando la gente anima en mi contra, así que fue muy divertido. Gane o pierda, diría lo mismo. Definitivamente me ayudó mucho”, concluyó.

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