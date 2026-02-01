Alcaraz hace historia en el Australian Open: vence a Djokovic y bate un récord que parecía imposible

Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) se consagró campeón del Australian Open por primera vez en su carrera, luego de vencer este domingo en la final del torneo a un combativo Novak Djokovic (4°).

El español tuvo un adverso inicio, pero logró revertir la historia y terminó imponiéndose sobre el serbio por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en un partido que se extendió por tres horas y cuatro minutos.

De esta manera, el oriundo de Murcia batió un histórico récord: es el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam con 22 años, ocho meses y 27 días, superando el récord de Donald Budge, quien mantenía esa marca desde 1938.

Por ahora, solo 5 jugadores en la “Era Open” (Rod Laver, Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic) habían conseguido conquistar los cuatro Grand Slam, aunque ninguno lo hizo a una edad tan temprana como el murciano. De hecho, Alcaraz también rompió el récord de precocidad que tenía Nadal, quien lo consiguió con poco más de 24 años, en el US Open 2010.

Por si fuera poco, Carlos Alcaraz ampliará su ventaja en la cima del ranking ATP, ya que ahora se situará en el primer con 13.650 puntos, 3.350 más que el italiano Jannik Sinner (2°), quien defendía el bicampeonato en Melbourne Park y cayó en semifinales ante Novak Djokovic.

Por su parte, Djokovic se quedó a las puertas de su 25° título de Grand Slam. Eso sí, el serbio de 38 años se marcha con la frente en alto del evento oceánico, demostrando que aún tiene vigencia para competir contra la nueva generación y escalando al tercer lugar del ranking ATP, desplanzando al cuarto casillero al alemán Alexander Zverev.

Así quedó el ranking ATP tras la consagración de Alcaraz en el Australian Open 2026: