;

Alcaraz hace historia en el Australian Open: vence a Djokovic y bate un récord que parecía imposible

El español gritó campeón por primera vez en Melbourne y, de paso, se transformó en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam, con 22 años.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) se consagró campeón del Australian Open por primera vez en su carrera, luego de vencer este domingo en la final del torneo a un combativo Novak Djokovic (4°).

El español tuvo un adverso inicio, pero logró revertir la historia y terminó imponiéndose sobre el serbio por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en un partido que se extendió por tres horas y cuatro minutos.

Revisa también:

ADN

De esta manera, el oriundo de Murcia batió un histórico récord: es el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro títulos de Grand Slam con 22 años, ocho meses y 27 días, superando el récord de Donald Budge, quien mantenía esa marca desde 1938.

Por ahora, solo 5 jugadores en la “Era Open” (Rod Laver, Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic) habían conseguido conquistar los cuatro Grand Slam, aunque ninguno lo hizo a una edad tan temprana como el murciano. De hecho, Alcaraz también rompió el récord de precocidad que tenía Nadal, quien lo consiguió con poco más de 24 años, en el US Open 2010.

Por si fuera poco, Carlos Alcaraz ampliará su ventaja en la cima del ranking ATP, ya que ahora se situará en el primer con 13.650 puntos, 3.350 más que el italiano Jannik Sinner (2°), quien defendía el bicampeonato en Melbourne Park y cayó en semifinales ante Novak Djokovic.

Por su parte, Djokovic se quedó a las puertas de su 25° título de Grand Slam. Eso sí, el serbio de 38 años se marcha con la frente en alto del evento oceánico, demostrando que aún tiene vigencia para competir contra la nueva generación y escalando al tercer lugar del ranking ATP, desplanzando al cuarto casillero al alemán Alexander Zverev.

Así quedó el ranking ATP tras la consagración de Alcaraz en el Australian Open 2026:

  • 1. Carlos Alcaraz (13.650)
  • 2. Jannik Sinner (10.300)
  • 3. Novak Djokovic (5.280)
  • 4. Alexander Zverev (4.605)
  • 5. Lorenzo Musetti (4.405)
  • 6. Alex de Miñaur (4.080)
  • 7. Taylor Fritz (3.940)
  • 8. Felix Auger-Aliassime (3.725)
  • 9. Ben Shelton (3.600)
  • 10. Alexander Bublik (3.225)

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad