Tenista chileno y las secuelas tras ser apuñalado al sufrir asalto: “Estoy con dolor y varios cortes en la espalda. Económicamente, es un golpe duro” / Instagram @copachiletenis

Han sido horas difíciles para el tenista chileno Diego Ortiz, quien venía de un 2025 donde sumó su primer punto ATP.

El jugador de 22 años fue abordado por un grupo de delincuentes durante la noche del miércoles, sufriendo el robo de su vehículo y diversas heridas producto de las cuatro puñaladas que recibió al momento de dejar su auto en Providencia.

“Estoy recién asimilando lo que pasó, estoy con dolor y varios cortes en la espalda. Me dijeron que me tomaría un par de semanas de recuperación y reposo”, comentó Diego Ortiz en diálogo con ADN Deportes, intentando recordar lo ocurrido.

“Estaba parado en el semáforo y en segundos me robaron el auto, creo que eran seis personas más la chica que estaba en el auto. No forcejé nada, les abri la puerta para bajarme, ahí me pegan con la pistola y me apuñalan a sangre fría. Salí corriendo pidiendo ayuda. Ahí salieron arrancando. Eran todos menores de edad”, enfatizó el tenista nacional, sufriendo las secuelas más allá de lo netamente físico.

“Tendré que verlo con mi equipo, habrá que reagendar torneos. Económicamente es un golpe duro, es pagar la clínica, ver los trámites del auto y las raquetas que me robaron”, dijo Diego Ortiz, ya dado de alta y que espera justicia tras reconocer a parte de la banda delictiva, con tres de sus miembros que fueron detenidos la madrugada del jueves.

“Espero que se cumpla la ley, aporté con todo lo que me acuerdo. No le deseo a nadie lo que pasé esa noche”, cerró el tenista nacional.