Conocido cantante urbano fue detenido por Carabineros tras evadir control policial

Carabineros informó que durante la tarde de este jueves detuvo a Camilo Paredes Aguirre, más conocido por su nombre artístico Standly tras evadir un control policial.

El cantante urbano se dio a la fuga del procedimiento que se estaba realizando en la Avenida José Alcalde Délano en la comuna de Lo Barnechea.

Paredes conducía un vehículo de alta gama y fue detenido por la policía junto a su acompañante por desacato a la autoridad.

Además, según información de Radio ADN, el cantante urbano fue sorprendido con tres bolsas de una sustancia parecida a marihuana y una gran suma de dinero en efectivo.

En noviembre de 2025, Standly ya había sido detenido en San Felipe por conducir bajo los efectos de las drogas.

En aquella ocasión, Carabineros le encontró dos bolsas de marihuana en su posesión.