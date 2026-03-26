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Este jueves, el cantante urbano Camilo Paredes, conocido como Standly, fue detenido en la comuna de Lo Barnechea luego de ser fiscalizado por Carabineros tras realizar maniobras imprudentes en un vehículo Mercedes Benz, entre ellas pasar una luz roja.

Según información preliminar, al ser controlado, los funcionarios percibieron un fuerte olor a marihuana y, tras revisar el automóvil, encontraron droga y una importante suma de dinero en efectivo, cercana a los 69 millones de pesos.

El artista permanece en la 53ª Comisaría, mientras se define si será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas o quedará apercibido, en un caso que se mantiene en desarrollo.