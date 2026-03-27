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Ya hay fecha: Fiscalía formalizará a Joaquín Lavín León por fraude al fisco y otros delitos

El exdiputado enfrentará audiencia tras solicitud del Ministerio Público por falsificación y tráfico de influencias.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó formalizar al exdiputado Joaquín Lavín León en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados al uso de recursos públicos.

La acción fue presentada por la fiscal regional Lorena Parra, quien imputa al exparlamentario por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y tráfico de influencias.

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Joaquín Lavín León / Diego Martin

Tras el requerimiento del Ministerio Público, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 4 de mayo la audiencia de formalización, instancia en la que se comunicarán oficialmente los cargos en contra del exlegislador.

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Este paso marca un avance relevante en la causa, que se encuentra en etapa de investigación.

Lavín León, quien además es esposo de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, deberá comparecer ante la justicia para enfrentar las imputaciones.

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