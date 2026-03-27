¿Quién quedó al mando? Senado definió presidencias de comisiones y sus primeras prioridades legislativas / Oscar Guerra

“Costó, pero salió”, dijeron varios. El Senado logró resolver la definición política de la conformación de sus comisiones para la legislatura 2026-2030, en el marco de un acuerdo político para los cuatro años.

Una de las comisiones importantes, y que generó mayor tensión política en la legislatura anterior, fue Educación, que seguirá siendo presidida por Gustavo Sanhueza (UDI).

Consultado por Radio ADN, el legislador adelantó parte de la agenda que marcará el trabajo legislativo, con foco en iniciativas como la sala cuna universal y cambios al financiamiento estudiantil.

“La cuna universal, sin duda, es un proyecto prioritario para nosotros”, sostuvo, junto con señalar que también se buscará avanzar en el Financiamiento de la Educación Superior y revisar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública.

Otra comisión relevante es Salud, que será presidida por el socialista Juan Luis Castro, quien confirmó la citación a autoridades del Ministerio de Salud para exponer la estrategia sanitaria del gobierno. La instancia tendrá énfasis en listas de espera, acceso a medicamentos y proyectos pendientes como eutanasia y salud mental.

¿Qué pasa con Transportes y Gobierno?

En paralelo, Transportes también asoma como clave en medio del alza de combustibles. La presidenta de la comisión, Camila Flores (RN), expresó su preocupación por que las modificaciones al Mepco “se hagan cargo de todo el impacto”, particularmente en regiones, y explicó que “una mayor parte del alza de los combustibles se va a traspasar directamente a las familias”, especialmente fuera de Santiago, donde el costo del transporte incide directamente en la economía cotidiana.

Entre otras definiciones, la Comisión de Gobierno será encabezada por Danisa Astudillo (PS), mientras que Relaciones Exteriores quedará bajo la presidencia de Manuel José Ossandón (RN).

SENADO: 04 de Marzo de 2026 / Oscar Guerra Ampliar

En tanto, la influyente Comisión de Constitución será liderada por Pedro Araya (PPD), y Hacienda, con protagonismo reciente por la discusión del proyecto de mitigación de combustibles, estará presidida por Javier Macaya (UDI).

En el ámbito sectorial, la Comisión de Economía será presidida por Gastón Saavedra (PS), Defensa por Francisco Huenchumilla (DC), Obras Públicas quedará bajo la conducción de María José Gatica (RN), mientras que Medio Ambiente será encabezada por Sergio Gahona (RN).