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Corte de luz en Santiago este sábado 28 de marzo: Enel confirma interrupciones en 3 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores afectados por las interrupciones en el servicio.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Victoria Kotlyarchuk

Enel anunció un nuevo corte de luz para la región Metropolitana. Según comunicó la empresa, para este sábado 28 de marzo habrán tres comunas afectadas por la interrupción en el suministro.

La compañía informó que los cortes son en perímetros específicos, es decir, no en la totalidad de cada comuna.

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En tanto, apuntaron a que las interrupciones se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

A continuación, los horarios y las zonas afectadas por el corte de luz:

  • Las Condes: desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.
ADN
  • Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Santiago: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
ADN

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