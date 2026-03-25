“Obviamente que queremos que Vidal y Correa estén a disposición siempre, pero por suerte pudimos sacar el partido adelante”

Claudio Aquino comentó los pormenores de la victoria de Colo Colo ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.
La jornada de este martes vio a Colo Colo medirse ante Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Fernando Ortiz llegó al Estadio Ester Roa Rebolledo con la presión de demostrar que el proyecto tiene los argumentos suficientes para pelear tanto la Liga de Primera como este nuevo torneo, enfrentando a un Deportes Concepción que, pese a su empuje inicial, no pudo contener la jerarquía del “Cacique”.
El triunfo por 3-1 ante el “León de Collao” no solo significó los primeros tres puntos del torneo, sino que también sirvió para ver una versión mucho más participativa de Claudio Aquino. El volante argentino, que venía siendo resistido por la hinchada debido a su irregular comienzo de temporada, fue fundamental en la apertura del marcador al asistir a Tomás Alarcón y se mostró más cómodo actuando por la banda izquierda.
Revisa también:
Tras el pitazo final y con la satisfacción de haber alcanzado el liderato momentáneo del Grupo A con cuatro unidades, el mediocampista trasandino analizó lo que fue su desempeño y el crecimiento colectivo del equipo.
“Obviamente que uno trata de hacer lo mejor posible en el lugar que le toque. Yo siempre le digo al profe que estoy para ayudarlo desde donde sea, desde el once o si me toca entrar después”, explicó tras su buen pasar en el sector izquierdo.
A nivel colectivo, “si el grupo está bien, todos estamos con confianza, creo que eso se ve dentro de la cancha y, obviamente, que en lo personal, si todo el mundo se siente bien, uno tiene que aportar lo que uno sabe”, expresó Aquino.
Por otro lado, comentó cómo lograron solventar las bajas de Arturo Vidal y Javier Correa con las suplencias de Vicente Martínez y Juan Hernández. “Los chicos creo que están preparados para jugar, por algo están entrenando ya hace tiempo con nosotros. Cada vez que les toca nos ayudan y eso para nosotros es importante”, confesó.
“Obviamente que queremos que Javier y Arturo estén a disposición siempre, porque son muy importantes para el equipo. Por suerte pudimos sacar el partido adelante y, como dije antes, contento por el triunfo”, cerró Claudio Aquino.
Así las cosas, Colo Colo deberá recibir a Audax Italiano en el Estadio Monumental, este próximo miércoles 1 de abril a las 18:00 horas, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.
