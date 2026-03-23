Colo Colo visita a Deportes Concepción por la Copa de la Liga: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este martes comenzará la disputa de la segunda fecha de la Copa de la Liga, donde Colo Colo tendrá su primer partido fuera de Santiago.

Los albos viajan a la región del Biobío para medirse a Deportes Concepción luego de solo haber empatado en el Monumental contra Coquimbo Unido.

En tanto, el “León de Collao” recibirá al “Cacique” con la misión de sumar su primer triunfo en el certamen, considerando que en su primer juego igualaron con Huachipato.

Deportes Concepción vs. Colo Colo en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Concepción y Colo Colo, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 24 de marzo

20:30 horas | Deportes Concepción vs. Colo Colo | Ester Roa Rebolledo