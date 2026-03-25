Continúa la disputa: Senegal apeló ante el TAS por la otorgación de la Copa Africana a la selección de Marruecos

El conflicto administrativo que sacudió al fútbol africano tras la última final continental ha sumado hoy un nuevo capítulo en los tribunales. Después de que Senegal se coronara inicialmente en la cancha el pasado 18 de enero, una resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) cambió el destino del trofeo, desatando una controversia que ahora escala a instancias internacionales.

Este miércoles, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó oficialmente que la Federación Senegalesa de Fútbol presentó un recurso formal para revertir la pérdida del título. La apelación busca anular la decisión de la CAF que declaró a Marruecos como ganador por “secretaría”, solicitando que se restablezca a los “Leones de la Teranga” como los campeones legítimos de la Copa Africana de Naciones.

La polémica se originó hace apenas una semana, cuando el organismo rector del fútbol africano decidió dar por perdido el partido a Senegal con un marcador de 3-0. La sanción se aplicó por una supuesta “incomparecencia”, derivada de la protesta de los jugadores senegaleses, quienes abandonaron el terreno de juego en los minutos finales de la prórroga, tras haber anotado el 1-0 con un penal cobrado en su contra.

Mientras se espera la resolución del TAS, el ambiente sigue tenso tras las recientes imágenes de jugadores como Brahim Díaz y miles de hinchas marroquíes celebrando el título obtenido en los despachos. La defensa senegalesa apuesta ahora a que el tribunal deportivo valore lo ocurrido en el campo de juego por sobre la interpretación reglamentaria de la CAF.

Como dato adicional, esta no es la primera vez que una final africana termina en los tribunales, en el año 2019, la final de la Champions League de África entre Esperance y Wydad Casablanca también llegó al TAS tras una interrupción por fallos en el VAR, sentando un precedente de largos litigios en el continente.