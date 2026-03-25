;

Investigación revela que pasar largos periodos sin eyacular afecta la calidad del esperma

Los hallazgos ponen en duda recomendaciones tradicionales sobre abstinencia.

Javiera Rivera

Investigación revela que pasar largos periodos sin eyacular afecta la calidad del esperma

Investigación revela que pasar largos periodos sin eyacular afecta la calidad del esperma / SCIEPRO

Un nuevo estudio científico sugiere que la frecuencia de la eyaculación podría influir directamente en la calidad del esperma, un factor clave en la fertilidad masculina.

La investigación –publicada por The Conversation– analizó datos de 115 estudios con cerca de 55 mil hombres, concluyendo que los espermatozoides almacenados durante períodos prolongados tienden a deteriorarse.

Aunque la abstinencia puede aumentar la cantidad de esperma, los científicos advierten que esto no necesariamente mejora la fertilidad.

Por el contrario, observaron que la calidad disminuye con el tiempo: baja la movilidad (capacidad de desplazarse), la viabilidad y aumenta el daño en el ADN.

Revisa también

ADN

Entre las causas, los expertos apuntan al estrés oxidativo —un proceso similar al “envejecimiento” celular— y a la pérdida de energía de los espermatozoides mientras permanecen almacenados.

Los hallazgos también cuestionan recomendaciones tradicionales. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud sugiere entre dos y siete días de abstinencia antes de exámenes o tratamientos de fertilidad.

Sin embargo, el estudio indica que intervalos más cortos —incluso dentro de 48 horas— podrían ofrecer mejores resultados.

Además, los resultados coinciden con investigaciones previas que muestran que una mayor frecuencia de eyaculación podría ayudar a “eliminar” espermatozoides dañados y favorecer una mejor calidad general.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad