Investigación revela que pasar largos periodos sin eyacular afecta la calidad del esperma / SCIEPRO

Un nuevo estudio científico sugiere que la frecuencia de la eyaculación podría influir directamente en la calidad del esperma, un factor clave en la fertilidad masculina.

La investigación –publicada por The Conversation– analizó datos de 115 estudios con cerca de 55 mil hombres, concluyendo que los espermatozoides almacenados durante períodos prolongados tienden a deteriorarse.

Aunque la abstinencia puede aumentar la cantidad de esperma, los científicos advierten que esto no necesariamente mejora la fertilidad.

Por el contrario, observaron que la calidad disminuye con el tiempo: baja la movilidad (capacidad de desplazarse), la viabilidad y aumenta el daño en el ADN.

Entre las causas, los expertos apuntan al estrés oxidativo —un proceso similar al “envejecimiento” celular— y a la pérdida de energía de los espermatozoides mientras permanecen almacenados.

Los hallazgos también cuestionan recomendaciones tradicionales. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud sugiere entre dos y siete días de abstinencia antes de exámenes o tratamientos de fertilidad.

Sin embargo, el estudio indica que intervalos más cortos —incluso dentro de 48 horas— podrían ofrecer mejores resultados.

Además, los resultados coinciden con investigaciones previas que muestran que una mayor frecuencia de eyaculación podría ayudar a “eliminar” espermatozoides dañados y favorecer una mejor calidad general.