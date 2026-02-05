Ante histórica baja en la natalidad: este es el año en que China perdería casi el 50% de su población

Una proyección demográfica publicada por expertos en políticas sociales ha encendido las alarmas en China: para el año 2100, el país podría experimentar una caída de casi el 50% de su población actual.

El País consigna que, según la ONU, China podría pasar de los alrededor de 1.400 millones de habitantes actuales a unos 633 millones a finales de siglo.

Este fenómeno se da por la baja tasa de natalidad y el envejecimiento acelerado de la población, lo cual amenaza con reconfigurar completamente la estructura económica y social del gigante asiático, ya que impactará en el crecimiento, el sistema previsional y la fuerza laboral.

Un desafío de largo plazo con efectos inmediatos

El informe también señala que esta tendencia no es nueva. Desde hace más de una década, las tasas de fertilidad han disminuido sostenidamente, pese a que el país eliminó la política del hijo único en 2015, e incluso ofrece incentivos para fomentar la maternidad.

Ante este escenario, el gobierno chino estudia políticas estructurales que van más allá de los subsidios: mejorar la conciliación entre trabajo y vida familiar, reformar el sistema educacional y rediseñar el modelo económico para una población menor pero más productiva.

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la población del gigante asiático se redujo en 3,39 millones de personas en 2025.