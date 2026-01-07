Estudio confirma que la alimentación del hombre influye en la calidad del esperma y la infertilidad

La alimentación del hombre no solo influye en la calidad del semen, sino que también puede alterar el ADN del espermatozoide. Y, en consecuencia, a la fertilidad.

Investigadores de la Universidad de Girona, citados en The Conversation, destacaron que la clave está en los patrones dietéticos sostenidos, más que en un solo alimento.

En ese sentido, el estudio muestra que la dieta mediterránea y hábitos saludables se relacionan con mejor calidad seminal , mientras que patrones occidentales, ricos en ultraprocesados, fritos y azúcares, tienen efectos negativos.

Nutrientes como omega-3, zinc y fibra benefician el esperma, mientras que el exceso de carnes procesadas y azúcar puede perjudicarlo.

Además, según la investigación, la dieta también puede modificar la integridad molecular del esperma. Hombres con alta ingesta de comida ultraprocesada presentan empaquetamiento anómalo del ADN, asociado a menor fertilidad y peor desarrollo embrionario.

Mientras que, estudios en animales, evidenciaron que dietas altas en grasas pueden afectar moléculas llamadas sncRNA, que actúan como sensores metabólicos y pueden influir en la descendencia.

Los expertos insisten en que no se trata de alimentos milagro, sino de mantener una dieta equilibrada y constante basada en productos frescos, mínimamente procesados y ricos en nutrientes.