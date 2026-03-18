Cannabis medicinal en duda: estudio revela que no sería eficaz para la salud mental / Morsa Images

Una gran revisión científica concluyó que el cannabis medicinal aún no cuenta con evidencia sólida para tratar trastornos de salud mental como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El análisis, liderado por la University of Sydney y publicado en The Lancet Psychiatry, evaluó 54 ensayos clínicos con 2.477 participantes realizados entre 1980 y 2025.

Los resultados muestran que los cannabinoides presentan una efectividad limitada en comparación con placebo en la mayoría de los casos analizados.

Qué concluyó el estudio sobre cannabis medicinal

No hay evidencia sólida para tratar ansiedad, trastornos psicóticos o TEPT.

La evidencia existente es considerada “débil” por los investigadores.

No se encontraron estudios adecuados sobre depresión.

Tampoco hay datos suficientes para TDAH, trastorno bipolar o TOC.

Los autores aclaran que esto no significa que el cannabis no funcione, sino que aún faltan estudios más completos y confiables.

Un tema en debate

El interés por el cannabis medicinal ha crecido en los últimos años, especialmente entre pacientes que no responden a tratamientos tradicionales.

Algunos reportan alivio en sus síntomas, pero expertos advierten que en ciertos casos podría incluso empeorar condiciones como la ansiedad o la psicosis.

Frente a este escenario, los investigadores insisten en la necesidad de estudios más amplios y rigurosos que permitan determinar con claridad su seguridad y efectividad. Por ahora, la evidencia disponible sigue siendo limitada y el debate científico continúa abierto.