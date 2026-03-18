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Cannabis medicinal en duda: estudio revela que no sería eficaz para la salud mental

La investigación evaluó más de 50 ensayos clínicos y evidenció resultados poco concluyentes.

Javiera Rivera

Cannabis medicinal en duda: estudio revela que no sería eficaz para la salud mental

Cannabis medicinal en duda: estudio revela que no sería eficaz para la salud mental / Morsa Images

Una gran revisión científica concluyó que el cannabis medicinal aún no cuenta con evidencia sólida para tratar trastornos de salud mental como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El análisis, liderado por la University of Sydney y publicado en The Lancet Psychiatry, evaluó 54 ensayos clínicos con 2.477 participantes realizados entre 1980 y 2025.

Los resultados muestran que los cannabinoides presentan una efectividad limitada en comparación con placebo en la mayoría de los casos analizados.

Qué concluyó el estudio sobre cannabis medicinal

  • No hay evidencia sólida para tratar ansiedad, trastornos psicóticos o TEPT.
  • La evidencia existente es considerada “débil” por los investigadores.
  • No se encontraron estudios adecuados sobre depresión.
  • Tampoco hay datos suficientes para TDAH, trastorno bipolar o TOC.

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Los autores aclaran que esto no significa que el cannabis no funcione, sino que aún faltan estudios más completos y confiables.

Un tema en debate

El interés por el cannabis medicinal ha crecido en los últimos años, especialmente entre pacientes que no responden a tratamientos tradicionales.

Algunos reportan alivio en sus síntomas, pero expertos advierten que en ciertos casos podría incluso empeorar condiciones como la ansiedad o la psicosis.

Frente a este escenario, los investigadores insisten en la necesidad de estudios más amplios y rigurosos que permitan determinar con claridad su seguridad y efectividad. Por ahora, la evidencia disponible sigue siendo limitada y el debate científico continúa abierto.

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