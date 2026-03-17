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Alertan por enfermedad que afecta al 10% de las mujeres y puede tardar hasta 10 años en diagnosticarse

Los especialistas advierten que el dolor menstrual intenso no es normal y puede ser una señal clave.

Javiera Rivera

Alertan por enfermedad que afecta al 10% de las mujeres y puede tardar hasta 10 años en diagnosticarse

Alertan por enfermedad que afecta al 10% de las mujeres y puede tardar hasta 10 años en diagnosticarse / Antonio Hugo Photo

En el marco del mes de la concientización de la endometriosis, especialistas advirtieron sobre el impacto de esta enfermedad, que afecta a cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva.

Desde la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva (SOCMER), la ginecóloga Abril Salinas explicó que uno de los principales signos de alerta es el dolor. “El dolor invalidante durante la menstruación no es normal y debe motivar una consulta médica”, señaló.

Entre sus síntomas destacan el dolor pélvico crónico, molestias en las relaciones sexuales, alteraciones intestinales durante la menstruación e incluso sangrado urinario en cuadros más avanzados.

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Uno de los principales problemas es el retraso en el diagnóstico. Según especialistas, este puede tardar entre 7 y 10 años, debido a la normalización del dolor menstrual.

Además, la enfermedad está vinculada a la infertilidad: cerca del 50% de las mujeres con problemas para concebir presenta endometriosis.

Actualmente, no existe cura para la endometriosis. Los tratamientos se enfocan en controlar el dolor mediante fármacos o intervenciones quirúrgicas, aunque nuevas alternativas terapéuticas han comenzado a mostrar resultados prometedores.

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