;

¿Seguirá los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. está a prueba en las inferiores del Real Madrid

Tras jugar en las categorías inferiores del Al Nassr, el hijo de “CR7″ regresó a España y ya empezó a entrenar con los cadetes del cuadro madrileño.

Damián Riquelme

@Cristiano

@Cristiano

Tras un tiempo siguiendo los pasos de su padre por diversos destinos internacionales, Cristiano Ronaldo Jr. volvió a la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El joven futbolista de 15 años se integró ayer a los entrenamientos de la serie Sub 16 del club madrileño, ya que se encuentra en un periodo de “prueba” para lo que podría ser un eventual fichaje por el cuadro “merengue”.

Revisa también:

ADN

Tras su paso por las categorías inferiores de la Juventus, el Manchester United y, más recientemente, la academia del Al Nassr en Arabia Saudita, el juvenil busca ahora ganarse un lugar definitivo en el club donde su padre se convirtió en leyenda.

La intención de ambas partes es que el delantero permanezca trabajando con el equipo durante varios días más para evaluar su progresión. Según informes de medios como The Athletic y Marca, el nivel mostrado por el hijo de “CR7″ ha despertado un interés genuino en los entrenadores del fútbol joven del Real Madrid.

De concretarse su fichaje, Cristiano Ronaldo Jr. buscará emular el camino del máximo goleador histórico del club, quien durante su etapa en España logró conquistar, entre muchos otros títulos, cuatro trofeos de la UEFA Champions League.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad