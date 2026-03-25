¿Seguirá los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. está a prueba en las inferiores del Real Madrid

Tras un tiempo siguiendo los pasos de su padre por diversos destinos internacionales, Cristiano Ronaldo Jr. volvió a la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El joven futbolista de 15 años se integró ayer a los entrenamientos de la serie Sub 16 del club madrileño, ya que se encuentra en un periodo de “prueba” para lo que podría ser un eventual fichaje por el cuadro “merengue”.

Tras su paso por las categorías inferiores de la Juventus, el Manchester United y, más recientemente, la academia del Al Nassr en Arabia Saudita, el juvenil busca ahora ganarse un lugar definitivo en el club donde su padre se convirtió en leyenda.

La intención de ambas partes es que el delantero permanezca trabajando con el equipo durante varios días más para evaluar su progresión. Según informes de medios como The Athletic y Marca, el nivel mostrado por el hijo de “CR7″ ha despertado un interés genuino en los entrenadores del fútbol joven del Real Madrid.

De concretarse su fichaje, Cristiano Ronaldo Jr. buscará emular el camino del máximo goleador histórico del club, quien durante su etapa en España logró conquistar, entre muchos otros títulos, cuatro trofeos de la UEFA Champions League.