El pasado 18 de enero quedó marcado en la memoria de los fanáticos del fútbol africano como el día en que Senegal tocó la gloria. En una final de infarto ante Marruecos, los “Leones de la Teranga” se impusieron por la cuenta mínima gracias a un gol de Pape Gueye en la prórroga. Sin embargo, lo que se ganó en la cancha se perdió esta semana en secretaría.

La noticia estalló este martes, cuando la Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que se le quitó el título a Senegal y se declaró como campeón a Marruecos. El organismo decidió dar por perdido el partido a los senegaleses por un marcador de 3-0, aplicando una sanción por “incomparecencia”.

Esta drástica medida surge a raíz de lo que ocurrió en los minutos finales del partido, cuando los jugadores de Senegal abandonaron la cancha como protesta por un penal cobrado en su contra.

Mientras en Senegal reina la indignación y se preparan posibles apelaciones ante el TAS, en Marruecos la situación es totalmente opuesta.

En las últimas horas se han difundido en redes sociales diversos videos de hinchas marroquíes celebrando la obtención de esta copa después de dos meses. En el registro se pueden ver a los aficionados eufóricos con banderas nacionales en sus vehículos.

Los marroquíes salieron a celebrar la Copa África ganada en los despachos a Senegal.



Dos meses después del partido. pic.twitter.com/3nrWHKGIuO — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 18, 2026

Por otro lado, en el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, captaron a Brahim Díaz celebrando en el banquillo de suplentes tras enterarse de que su selección fue declarada campeona de la Copa Africana.