;

VIDEOS. La insólita celebración de hinchas y de una estrella de Marruecos tras la obtención de la Copa Africana por secretaría

La Confederación Africana de Fútbol le quitó el título ganado en cancha a Senegal y declaró como campeón del torneo a la selección marroquí.

Damián Riquelme

Captura Le360 Sports

Captura Le360 Sports

El pasado 18 de enero quedó marcado en la memoria de los fanáticos del fútbol africano como el día en que Senegal tocó la gloria. En una final de infarto ante Marruecos, los “Leones de la Teranga” se impusieron por la cuenta mínima gracias a un gol de Pape Gueye en la prórroga. Sin embargo, lo que se ganó en la cancha se perdió esta semana en secretaría.

La noticia estalló este martes, cuando la Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que se le quitó el título a Senegal y se declaró como campeón a Marruecos. El organismo decidió dar por perdido el partido a los senegaleses por un marcador de 3-0, aplicando una sanción por “incomparecencia”.

Revisa también:

ADN

Esta drástica medida surge a raíz de lo que ocurrió en los minutos finales del partido, cuando los jugadores de Senegal abandonaron la cancha como protesta por un penal cobrado en su contra.

Mientras en Senegal reina la indignación y se preparan posibles apelaciones ante el TAS, en Marruecos la situación es totalmente opuesta.

En las últimas horas se han difundido en redes sociales diversos videos de hinchas marroquíes celebrando la obtención de esta copa después de dos meses. En el registro se pueden ver a los aficionados eufóricos con banderas nacionales en sus vehículos.

Por otro lado, en el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, captaron a Brahim Díaz celebrando en el banquillo de suplentes tras enterarse de que su selección fue declarada campeona de la Copa Africana.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad