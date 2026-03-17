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Senegal fue campeón por dos meses y ahora le quitan el título: la increíble voltereta que se vive en la Copa África

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió dar por perdido el partido al conjunto Senegal por 3-0, luego de abandonar la cancha por largos minutos en la final del torneo ante Marruecos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / SEBASTIEN BOZON

Una de las competencias de fútbol que animaron este comienzo de 2026 fue la Copa Africana de Naciones, que, como siempre, dejó grandes anécdotas, sobre todo en la final que consagró a Senegal por primera vez en su historia… hasta hoy.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por ganador de la Copa Africana de Naciones a Marruecos por 3-0, arrebatándole el título al combinado senegalés.

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El Comité de Apelaciones de la CAF decidió declarar a Senegal como perdedor de la final por incomparecencia, decretando un resultado de 0-3 en su contra por incumplir el artículo 82 del reglamento de la Copa África.

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos?

Esta sanción para el equipo que tiene como principal figura a Sadio Mané nace de lo ocurrido en aquella final disputada el 18 de enero de 2026, donde, en la cancha, los “Leones del Teranga” se impusieron ante Marruecos por 1-0, con gol de Pape Gueye en el alargue.

Pero la acción que derivó en que la CAF le quitara el título al cuadro senegalés ocurrió en el minuto 90+7′ del tiempo reglamentario, cuando el juez del compromiso cobró un penal a favor de “Los Leones del Atlas”.

Al percibir el cobro como injusto, la selección de Senegal decidió abandonar el terreno de juego por cerca de 20 minutos. Sin embargo, el partido no fue suspendido y, cuando regresaron de los vestuarios, se reanudó el juego con el tiro desde los 12 pasos, donde Brahim Díaz decidió picar el balón, que fue fácilmente contenido por Édouard Mendy, enviando el cotejo a la prórroga.

En los 30 minutos adicionales, Senegal logró ganar el partido y proclamarse campeón. Sin embargo, desde Marruecos presentaron inmediatamente un recurso denunciando el abandono de su rival, el cual este martes finalmente fue declarado válido.

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