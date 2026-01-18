;

VIDEOS. Gol anulado, penal polémico y retiro: la escandalosa final de la Copa Africana que consagró a Senegal

Un insólito momento marcó la definición entre el seleccionado senegalés y el local Marruecos.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Una insólita escena se produjo este domingo en el marco de la final de la Copa Africana de Naciones que enfrentó al local, Marruecos, contra Senegal en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.

Todo comenzó a los 91′, cuando el árbitro Ndala le anuló un gol a Senegal por una dudosa falta sobre Achraf Hakimi, decisión que generó inmediatas protestas del elenco visitante.

Para agravar la controversia, el juez optó por no revisar la jugada en el VAR y, minutos más tarde, sancionó un penal a favor de Marruecos por una infracción sobre Brahim Díaz.

La determinación terminó por colmar la paciencia del banco senegalés: el entrenador Pape Thiaw ordenó a los jugadores retirarse del campo en señal de protesta, lo que incluso puso en riesgo la continuidad del partido.

En medio del clima de máxima tensión, el capitán Sadio Mané intervino para calmar los ánimos y convenció a sus compañeros de regresar al terreno de juego tras varios minutos de incertidumbre.

Finalmente, Brahim Díaz desperdició el lanzamiento desde los doce pasos en los 90+4′ y el título se definió en el alargue, donde Senegal terminó imponiéndose por 1-0 gracias al gol de Pape Gueye (94′) para consagrarse campeón de la Copa Africana.

