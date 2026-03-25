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Aníbal Mosa también reacciona por histórica alza de bencinas: esto dijo el mandamás de Colo Colo

Tras el triunfo de los albos ante Deportes Concepción, el presidente de Blanco y Negro dejó un comentario por el aumento en el precio de los combustibles.

Daniel Ramírez

Aníbal Mosa también reacciona por histórica alza de bencinas: esto dijo el mandamás de Colo Colo

Aníbal Mosa también reacciona por histórica alza de bencinas: esto dijo el mandamás de Colo Colo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El histórico aumento en el precio de los combustibles es la noticia que ha marcado la semana en Chile. Tras el anuncio por parte del Gobierno, muchas personas han acudido a las estaciones de servicio para cargar combustible antes de que suban los valores, a contar del jueves 26 de marzo.

Esta situación ha generado numerosas reacciones a lo largo del país. Anoche, en Concepción, el mandamás de Colo Colo, Aníbal Mosa, también reaccionó por el fuerte alza en el precio de la bencina y el diésel.

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“Yo creo que le va a afectar a todo el mundo el alza de los combustibles”, comentó el presidente de Blanco y Negro tras la victoria 3-1 de los albos sobre Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

“Todo va a ser más caro. Espero que sea gradual la cosa”, concluyó Aníbal Mosa a la salida del Estadio Ester Roa Rebolledo.

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