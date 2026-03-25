El particular comentario de Aníbal Mosa por hinchas de Colo Colo que entraron al estadio pese a prohibición

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló anoche tras el triunfo 3-1 de Colo Colo ante Deportes Concepción, por la Copa de la Liga, y resaltó el progreso que ha mostrado el “Cacique” bajo la conducción de Fernando Ortiz.

“Siempre hemos dicho que era un tema de tiempo, de adaptación, que a medida que vaya teniendo más rodaje el equipo, se va a ir encontrando con el juego que busca nuestro entrenador. Estoy contento con el cuerpo técnico, contento con nuestros jugadores, necesitábamos un triunfo así”, señaló el mandamás albo en zona mixta.

En la misma línea, aseguró que “a medida que los jugadores vayan jugando juntos y se conozcan más, sin duda que vamos a seguir teniendo este tipo de espectáculos, que es lo que esperamos todos”.

Por último, Aníbal Mosa se refirió a los hinchas de Colo Colo que lograron ingresar al estadio Ester Roa Rebolledo pese a la prohibición impuesta por la Delegación Presidencial Regional.

“Sí, ingresaron igual, pero se comportaron bien, no hubo ningún problema. Creemos que este deporte es con las dos hinchadas, así que esperemos que de aquí en adelante podamos tener a ambas hinchadas en el estadio”, concluyó.