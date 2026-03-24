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VIDEO. Colo Colo no se conforma tras ganar en Concepción: “Este equipo tiene que seguir mejorando”

“Venimos mejorando día a día y eso se ve en la cancha”, dijo Joaquín Sosa en su regreso a la titularidad.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo sacó rápidas lecciones del empate ante Coquimbo Unido y este martes volvió a los triunfos tras vencer a Deportes Concepción por la Copa de la Liga, mostrando un muy buen nivel futbolístico en el Biobío.

Una de las grandes figuras del encuentro para los albos fue Joaquín Sosa, quien volvió a la titularidad luego del golpe que sufrió ante Huachipato. En diálogo con la transmisión de TNT Sports tras el partido, analizó el buen presente que vive junto al plantel.

“Hicimos un esfuerzo enorme por todos los compañeros, porque estamos trabajando muy bien. Veníamos de un empate, en el que obviamente queríamos la victoria, pero sin dudas fue positivo. Siempre queremos ganar en casa, pero en ese caso no se pudo y hoy lo conseguimos de buena manera”, comenzó diciendo el defensor uruguayo.

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Sobre cómo consiguieron la solidez defensiva que vienen mostrando en las últimas semanas, señaló: “Trabajando, corrigiendo. Yo siempre remarqué que el primer partido fue raro, no éramos nosotros, pero como todo inicio puede comenzar así, lo que importa es cómo termina esto. Venimos mejorando día a día y eso se ve en la cancha”.

Además, aseguró que este no es el techo del equipo: “Sin duda, este equipo tiene que seguir mejorando en muchos aspectos. Vamos paso a paso mejorando, ahora tenemos tiempo para descansar y estoy muy feliz de llevarnos el triunfo”, sentenció Sosa.

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