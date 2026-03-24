Fernando Ortiz probó un cambio de esquema para el partido ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga y le resultó de muy buena manera. La línea de cuatro defensores le permitió tener una gran presencia ofensiva, lo que se vio reflejado en el 3-1 que sellaron como visitantes.

En conferencia de prensa tras el partido, el técnico de Colo Colo valoró el trabajo colectivo de su equipo, destacando la eficacia que tuvieron para concretar las ocasiones de gol generadas.

“Las situaciones siempre las creamos en cada partido. Hoy quizás las convertimos en ocasiones que anteriormente no eran gol, pero tengo la tranquilidad de contar con jugadores inteligentes a la hora de llevar un partido en una cancha difícil”, comenzó diciendo el “Tano”.

“En líneas generales, el equipo se comportó a la altura de lo que era el partido. En lo grupal, ganamos un encuentro importante, porque en esta copa clasifica solo uno”, agregó.

Ante la pregunta de si cree que este es el mejor partido desde que entrena a los albos, respondió: “No lo sé, no me pongo a analizar si es el más sólido o eficaz. Lo más importante es seguir insistiendo en lo mismo, pero los jugadores son los que entienden el momento. A veces sale como uno piensa, a veces el rival juega, a veces no sale, pero hicimos un partido inteligente y se ganó”.

El argentino también valoró el partido de Tomás Alarcón, quien, con distintos matices, cumplió el rol que venía teniendo Arturo Vidal en los encuentros anteriores. “Tomás entendió lo que tenía que hacer en la función de sacar el balón desde atrás. Si bien ahí Arturo ocupa una posición lógica de entendimiento táctico, Tomás sabía que tenía que tirarse unos metros atrás para iniciar la jugada y lo hizo correctamente. Además, se encontró con un gol, que es algo importante para los volantes, ya que busco que lleguen al área”, afirmó.

“Soy de la idea de que en un equipo todos defienden y todos atacan. No por tener un nombre catalogamos a un jugador, sino que es la zona la que está dando resultados. La zona ofensiva hoy concretó. En sí, somos un grupo en el que todos atacamos y defendemos”, cerró Fernando Ortiz.