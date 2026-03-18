Este martes recién pasado, en la sede de la ANFP ubicada en Quilín, se realizó un Consejo de Presidentes con la misión de analizar el estado de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y, además, se iban a votar los cuatro miembros que formarían parte del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile. Sin embargo, aquello pasó a segundo plano producto de las tensiones de poder entre diferentes actores.

Lo que parecía una instancia para conversar sobre temas centrales que incumben al fútbol chileno terminó siendo una verdadera batalla política entre la Comisión encargada de discutir la Ley de SADP y la actual dirigencia de la ANFP, encabezada por Pablo Milad.

Todo comenzó antes de la asamblea oficial, con la Comisión de Clubes compuesta por Juan Tagle, presidente de Universidad Católica; Jorge Fistonic, vicepresidente de Deportes Iquique; René Rosas, gerente general de Universidad de Concepción; Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido; y Felipe Muñoz, timonel de Rangers de Talca, quienes sostuvieron una reunión con Milad y su mano derecha, Jorge Yunge.

En esta conversación, realizada en la oficina del mandamás del fútbol chileno, el conglomerado de clubes intentó imponer a cuatro de sus miembros como los designados para componer el Consejo de la Federación y que, de no ser aceptados, harían caer la mesa. Algo que varios de los otros presidentes de clubes catalogaron directamente como un “golpe de Estado” a la ANFP. Esto, lógicamente, fue rechazado por Milad y Yunge, indicando que quienes fueran elegidos como consejeros debían ser votados por el Consejo de Presidentes.

Por lo mismo, al iniciar la asamblea oficial con todos los representantes de clubes, la primera consulta que hizo Milad a los presentes fue si se sentían representados por la comisión de la Ley de SADP. Varios levantaron la mano cuestionando su actuar, más aún cuando se recordó que tampoco fueron elegidos democráticamente, sino que se conformaron de manera autónoma.

Esto derivó en caos dentro de la sala, donde quienes se alzaron como mediadores e hicieron un llamado a la calma fueron Cecilia Pérez, vicepresidenta de Universidad de Chile, y Raúl Jélvez, representante de Deportes Temuco. Finalmente, la elección de los consejeros para la Federación fue retirada de la pauta de la reunión.

La batalla política entre la Comisión y el actual directorio de la ANFP es total, con Juan Tagle y Jorge Yunge como principales rivales, teniendo como objetivo el control del ente rector y de la Federación de Fútbol de Chile.

Eso sí, dentro del Consejo de Presidentes, son varios quienes dan a la comisión de la Ley de SADP como la gran perdedora, quedando sin piso tras lo ocurrido el martes, ya que su llamado a acabar con la gestión de Milad terminó por poner en su contra a quienes, desde un principio, no se sentían cómodos con su autoproclamación.

De hecho, en las próximas semanas en el Congreso seguirá la discusión por la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, donde fue invitada a participar la ANFP como institución, pero no la Comisión.