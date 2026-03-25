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Blanco y Negro fija fecha para elegir presidente y Mosa defiende su reelección: “La continuidad nos da estabilidad”

“Esto no se trata de ir a decirle a la gente que vote por mí si yo no estoy haciendo nada”, aseguró el actual mandamás de Colo Colo.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante este miércoles se realizó una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, en la que se confirmó una de las fechas más importantes para el futuro de la concesionaria a cargo de Colo Colo.

Se trata de la junta anual de accionistas, que se realizará el próximo miércoles 29 de abril, instancia en la que se decidirá quién será el presidente del club, cargo que actualmente ocupa Aníbal Mosa. Además, también se decidirá quien será el nuevo director que ocupe el lugar del fallecido Carlos Cortés.

Fue el propio Mosa quien se refirió a esta instancia tras la reunión realizada en la Casa Alba, donde afirmó que no le preocupa salir a buscar apoyos del CSyD Colo Colo y que su continuidad sería beneficiosa para el club.

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“No me preocupa (la continuidad), estoy tranquilo. Ustedes lo vieron, ayer estuvimos en Concepción, hicimos un muy buen partido y seguimos trabajando. Mi foco es el club y las distintas decisiones que tenemos que tomar. Si tengo la confianza del directorio, me gustaría seguir”, afirmó el dirigente.

La continuidad nos da estabilidad. Nos da la posibilidad de que, desde el año pasado hasta hoy, hayamos podido poner el tema del estadio sobre la mesa; eso le da seriedad a los oferentes que están conversando con nosotros”, agregó.

Sobre el respaldo de los miembros del CSyD Colo Colo, señaló que “estoy sumamente tranquilo y el apoyo de la gente se va a traducir en las obras y en los pasos que damos en esta institución. Esto no se trata de ir a decirle a la gente que vote por mí si yo no estoy haciendo nada”, cerró Mosa.

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