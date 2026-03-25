En este primer episodio de la segunda temporada de “De Esto se Habla”, los conductores Mauricio Bustamante y Rocío Montes conversaron con el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre la salud de las arcas fiscales, el impacto de los combustibles y las reformas necesarias para retomar el crecimiento económico.

¿Cómo está la salud de las finanzas del Estado chileno? “Está más o menos mala. Es indudable que necesitamos una corrección del rumbo. Esto igual que en cualquier hogar cuando uno está sistemáticamente gastando más que el sueldo", respondió el economista.

“Pero hablar así como de emergencia, que es un país quebrado, yo entiendo que un país quebrado igual que una empresa es cuando entra en cesación de pago. Hasta donde yo sé, eso no ha ocurrido. El mundo no nos ve como un país quebrado”, agregó.

Diagnóstico de las finanzas públicas y el golpe de los combustibles

Respecto al alza en el precio de las bencinas y el diésel, el exministro marcó una postura clara:

El impacto en el bolsillo de los ciudadanos es innegable, pero la solución requiere precisión técnica.

Briones manifestó su preferencia por las transferencias directas hacia los sectores más afectados, por sobre la fijación de precios que suele distorsionar el mercado.

“Tenemos un país muy notable, extraordinario”

Pese a la situación actual y la mirada crítica en varias áreas, el exministro hace un llamado al optimismo en la conversación con ADN y El País.

“Es súper importante que los chilenos nos creamos el cuento que tenemos un país muy notable, muy extraordinario. Tenemos un montón de problemas y problemas graves, sí, pero tenemos cosas extraordinarias que no nos damos cuenta. O sea, yo lo digo, el traspaso de mando que vimos es una maravilla a nivel mundial. Es emocionante ver esa amistad cívica”, dijo.

“Este no es un país que se cae de pedazos, me van a perdonar. Las oportunidades que tenemos en minería, cobre, tierras raras, litio, bosques, salmones, los data center para entrenar la inteligencia artificial y el potencial energético que tenemos".

“Trato de ser siempre muy respetuoso, pero a mí me pasa que esta idea de que todo es un desastre, como partimos hablando, termina siendo como una especie de profecía autocumplida, pues, y nos tira para abajo, cuando tenemos que mirar para adelante”, remata.