Combustibles se disparan en Chile: ENAP confirma precios de bencinas tras anuncios del Gobierno

Tras el anuncio del Gobierno de modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), este miércoles se oficializó un significativo aumento en los precios de los combustibles por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), confirmando que las nuevas tarifas comenzarán a regir desde este jueves 26 de marzo en todo el país.

De acuerdo con la estimación entregada, la gasolina de 93 octanos subirá $372,2 por litro, mientras que la de 97 octanos lo hará en $391,5 por litro.

En tanto, el diésel registrará el mayor incremento, con un alza de $580,3 por litro. A esto se suma el kerosene, que aumentará $138,5 por litro, y el gas licuado de uso vehicular (GLP), con una variación de $11 por litro.

Con este ajuste, se proyecta que la mayoría de los combustibles superen la barrera de los $1.500 por litro a partir de mañana, lo que genera preocupación entre automovilistas y distintos sectores productivos por el impacto en el costo de vida y en la actividad económica.

En el caso de la parafina, si bien también experimentará un alza inmediata, su precio podría moderarse en los próximos días dependiendo del avance en el Congreso de un eventual subsidio impulsado por el Gobierno para mitigar el impacto en los hogares. Sin embargo, cualquier medida de apoyo requerirá su tramitación y publicación oficial, por lo que el incremento se aplicará de todas formas en lo inmediato.