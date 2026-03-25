Operación Renta 2026 en Chile: ¿Cuándo es y qué personas están obligadas a declarar? / Getty Images

Uno de los procesos más importantes del calendario tributario nacional está por comenzar. La Operación Renta 2026 permitirá que miles de contribuyentes regularicen su situación fiscal ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Cada año la entidad presenta una propuesta que se debe revisar y enviar con modificaciones, si corresponde. Ahí se incluyen los ingresos del año anterior, las retenciones, cotizaciones y créditos/beneficios.

Pese a que aún no existe confirmación oficial, la tradición indica que el proceso de declaración debería comenzar el 1 de abril y extenderse hasta mayo.

Habitualmente, se define un calendario que se divide en distintos periodos. Los contribuyentes que declaran en los primeros días de abril reciben su pago semanas antes que aquellos que postergan el trámite hasta el final.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026? Este es el grupo de personas

Las personas tienen que realizar el trámite si:

Se obtuvieron ingresos anuales superiores a $11.265.804 , siempre que estos no correspondan exclusivamente a sueldos provenientes de un solo empleador.

, siempre que estos no correspondan exclusivamente a sueldos provenientes de un solo empleador. Se tuvo más de un empleador o pagador de forma simultánea o sucesiva.

de forma simultánea o sucesiva. Se trabajó bajo la modalidad de honorarios y se desea optar por la cobertura parcial para las cotizaciones previsionales.

y se desea optar por la cobertura parcial para las cotizaciones previsionales. Se solicitó el Préstamo Solidario 2021 , dado que en esta Operación Renta corresponde el cálculo y pago de la última cuota.

, dado que en esta Operación Renta corresponde el cálculo y pago de la última cuota. Se dio inicio a un negocio y se percibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios.

por venta de productos o prestación de servicios. ***En el caso de las personas jurídicas, todas tienen la obligación de presentar su declaración.

Es posible presentar la Declaración de Renta, incluso sin existir una obligación legal, en los casos en que se busque acceder a beneficios o créditos tributarios. Entre estos incentivos destacan:

Rebaja de intereses por dividendos hipotecarios.

Crédito por gastos en educación.

Si corresponde, es la Tesorería General de la República (TGR) la encargada de la devolución de dinero a través de depósitos bancarios o cheques.

Todos los detalles se pueden encontrar en el sitio web del SII, disponible pinchando aquí.